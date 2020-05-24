Merzifon'da keşkek geleneği bu bayram da bozulmadı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde fırıncılar, ilçede bayramlarda yenmesi gelenek olan coğrafi işaretli keşkeği, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde kalan sipariş veren vatandaşlara mahalle mahalle gezerek ulaştırdı.

Merzifon Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca yaklaşık 5 yıl önce coğrafi işaret olarak tescillenen Merzifon keşkeği, bu bayram da sofralarda yerini aldı.

Ramazan Bayramı, Kovid-19 salgını önlemleri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi.

Bu nedenle sokağa çıkamayan ancak bayram sofralarını keşkek ile taçlandırmak isteyen vatandaşlar, önceden ikametlerine en yakın mesafedeki fırınlara malzemelerini hazırlayıp çömleğe koydukları keşkeği götürdü.

Merzifon Kaymakamlığı ve Merzifon Belediyesi'nin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda fırıncılar, sabah erken saatlerde çıkardıkları Merzifon keşkeğini, sipariş veren vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Merzifon Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı Şenol Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keşkeğin Merzifon için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyledi.

Gönüllü esnafın keşkeğin dağıtımını gerçekleştirdiğini anlatan Aykut, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah saatlerinde ev ev gezerek, vatandaşlarımıza keşkeklerini teslim ettik. Keşkek Merzifon için olmazsa olmazımızdır. Mecburi koşmadan 'ben bu işi gönüllü yaparım' diyen fırıncı arkadaşlarımız dağıtımları gerçekleştirdi." dedi.

Vatandaşlardan Burak Gençkan ise, "Merzifon'da keşkek gelenektir. Atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Koronavirüs sebebiyle bayram zaten buruk. Keşkek yemeseydik daha da buruk geçerdi." ifadelerini kullandı.