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Merzifon'da KHGB toplantısı yapıldı

7 saat önce

Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2019 Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Merzifon'da KHGB toplantısı yapıldı, System.String[]

Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2019 Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Merzifon Fen Lisesi'nde yapılan ve 70 köy muhtarının katıldığı toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş'ının okunmasıyla başladı.

Kaymakam Gürkan Demirkale, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Muhtarlardan gelen talepler üzerine hizmetleri hızlı şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Demirkale, "Köylerimizdeki çalışma ve hizmetlere gereken titizliği ve özveriyi gösteriyoruz. Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Gelecek yıl yatırım programı kapsamında içme suyu, yol, sulama suyu, sanat yapısı, parke taşı ve diğer ihtiyaçlara göre çalışmalar yapmayı düşündüklerini belirten Demirkale, programlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Demirkale, daha sonra muhtarların sorun ve önerilerini dinledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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