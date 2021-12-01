Merzifon'da kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenenen toplantıda, kış mevsimin sorunsuz şekilde geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar ele alındı.

Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, kış mevsiminde vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşların gayretle çalışacaklarını söyledi.

Muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda olası can ve mal kayıplarının önlenmesi için gereken tedbirlerin alınacağını belirten Güldoğan, çalışmaların hızlı ve etkin yapılabilmesi, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilgili bütün kurum ve kuruluşların kış mevsimine hazırlandığını anlattı.

Toplantıda, yol güzergahlarının durumu ve riskli bölgelere ilişkin durum değerlendirmesi de yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.