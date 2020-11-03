Merzifon'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve diğer ilgililerin katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı.

Kurallara uymayanların uyarıldığı denetimlerde, tedbir alanlara ise teşekkür edildi.

Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Demirkale, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla gruplar halinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Esnafı ve vatandaşları salgına karşı almaları gereken tedbirler hususunda uyardıklarını aktaran Demirkale, "Merzifonlular işin farkında, mücadelenin bilincinde, alınan kararlara riayet etmeye çalışıyorlar. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep beraber, gevşetmeden, alınan kararlara sıkı sıkıya riayet ederek pandeminin üstesinden geleceğiz." dedi.