Merzifon'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetim yapıldı.

Pazar yerindeki denetimlere katılan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür eden Güldoğan, "Tedbirleri asla elden bırakmamamız ve aşı olmayan vatandaşlarımızın mutlaka bir an evvel aşı olması gerekiyor. İlçe halkımıza kurallara uydukları, kolluk kuvvetlerimize de gayretleri için özellikle teşekkür ediyorum. Sonuçta amacımız ve gayemiz vatandaşımızın sağlığıdır." dedi.

Güldoğan'a denetimlerde, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu eşlik etti.