Merzifon'da kurban bağış standı açıldı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Merzifon Şubesince Merzifon'da stant açılarak, vatandaşlardan kurban bağışı toplanmaya başlandı.

İlçe Müftülüğü iş birliğiyle tarihi Saat Kulesi önünde kurulan kurban bağışı standında vakıf görevlileri, vatandaşlara vakfın kurban kampanyası hakkında bilgi vererek, isteyenlerin bağışlarını kabul ediyor.

Standı ziyaret eden İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, gazetecilere, bağış kampanyasında bu yıl kurban bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında ise 600 lira olarak belirlendiği söyledi.

Kurban kesmenin önemli bir dini vecibe olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Kurban kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır." dedi.