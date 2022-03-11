Merzifon'da marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği ve Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde, ilçe genelinde meydana gelebilecek haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta personelinden oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketler ile bu işletmelere ürün tedarik edilen depolarda "ayçiçeği yağı stokçuluğu" ve "fahiş fiyat uygulamaları" denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde ürünlerdeki fiyat değişimleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.