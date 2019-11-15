Merzifon'da, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkındaki sözlere tepki

Amasya'nın Merzifon ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, bir televizyon kanalında yayınlanan programda sunucu Ayhan Sicimoğlu'nun Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile AK Parti İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, İYİ Parti İlçe Başkanı Saffet Keleş, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Şahin, BBP İlçe Başkanı Kani Karakollukcuoğlu, ilçedeki Kara Mustafa Paşa heykeli önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Karakollukcuoğlu, Osmanlı Devleti sadrazamlarından Kara Mustafa Paşa'ya yönelik söylemleri esefle kınadıklarını söyledi.

"Haddini aşan ifadeler Merzifon halkı olarak bizleri derinden üzmüş ve rahatsız etmiştir." diyen Karakollukcuoğlu, "Bir dünya lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de komutanlığından övgüyle bahsettiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 200 bin kişilik orduyu İstanbul'dan Avrupa'nın göbeği olan Viyana önlerine kadar götürebilecek nitelikte, son derece donanımlı, güçlü ve akıllı bir sadrazamdır." dedi.

Bir şehri hakkıyla tanıtmak için o şehri her yönüyle iyi tanımak gerektiğini dile getiren Karakollukcuoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler Ayhan Sicimoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yazdığı gibi sadece milli duygularımızla tarihi irdelemek ya da yön vermek niyetinde değiliz. Bu olaya tepkimiz, alınganlığın dışında alanı ve haddi olmayan bir kişi tarafından tarihi bilgilerin yanlış ve eksik verilmesiyle ecdadımızın manevi şahsına yapılan saygısızlıktır. Başarısıyla da eksiğiyle de bir bütün olarak benimsediğimiz ecdadımıza hürmetimiz sonsuzdur. Kanal yöneticilerinin konunun telafisini yapması gerektiğini düşünüyoruz."