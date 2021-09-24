Merzifon'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede bulunan metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Metruk binalar" konulu yazısı kapsamında alınacak tedbirler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Toplantıda, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde temini ile kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğinin devam ettirebilmesi gibi amaçlarla metruk binaların yıkılması veya kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, metruk binalar toplantısının her ay düzenli olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra huzurunu ilgilendiren tedbirlerin devlet tarafından alındığını söyledi.

Merzifon'un huzurlu ve güvenli bir ilçe olduğunu dile getiren Güldoğan, ilçenin estetiği ile emniyet güçlerinin suç ve suçlu ile mücadelesine destek olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, ilgili kurum müdürleri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları katıldı.