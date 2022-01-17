Merzifon'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Sofular Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan metruk müstakil evde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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