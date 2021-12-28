Merzifon'da Mevlana ve Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi - Son Dakika

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, Mevlana ve Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Erkan Ergül, Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Alpaslan Yıldız'ın ney taksimi ile başlayan programda, musiki sanatçısı Ebu Bekir Atalay ilahiler seslendirdi. Programda şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, semazenler eşliğinde şiirler okudu.

Özdemir, programın ardından yaptığı konuşmada, Yunus Emre ve Mevlana'yı saygı ve rahmetle anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "2021 yılı, kültür ve medeniyet tarihimizin önemli temel taşları arasında yer alan Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre yılı olarak ilan edildi. Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının748. yılıdır. Bütün gönül dostlarını bugün burada anmış oluyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Ne mutlu bize ki böyle maneviyat sembollerinin torunlarıyız. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, incinsek bile incitmemek hayat felsefimiz olmalı." dedi.