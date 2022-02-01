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Merzifon'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı tanıtıldı - Son Dakika

Merzifon'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı tanıtıldı

01.02.2022 16:29
Merzifon'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı tanıtıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından salgın şartlarında mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve yeni personel istihdam etmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Mikro ve...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından salgın şartlarında mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve yeni personel istihdam etmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın tanıtımı yapıldı.

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB Amasya Müdürü Bayram Ali Kukuş ve diğer yetkililerce, program hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kukuş, program kapsamında imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Kovid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerde şartlara uygun olarak yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verileceğini, işletme sahibi veya işe alınan personel kadın ise desteğin personel başına 10 bin lira artacağını söyledi.

Kukuş, mikro işletmelerin en fazla 2, küçük işletmelerin ise en fazla 5 personel için destek alabileceğini kaydetti.

Program başvurularının 31 Mart'a kadar yapılabileceği, işletmelerin kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecekleri aktarıldı.

Merzifon TSO Başkanı Dursun Dağdelen ise destek programının kendileri ve mikro işletmeler için önemli olduğunu vurguladı.

Programa Merzifon TSO Meclis Başkanı Mustafa Atak ile TSO üyeleri katıldı.

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İstihdam, Ticaret, Amasya, Kosgep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı tanıtıldı - Son Dakika


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