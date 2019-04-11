Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

Merzifon'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

53 dakika önce

Merzifon'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Merzifon'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Merzifon'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve trafik ekipleri tarafından ilçedeki anaokulundaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlen eğitimde trafik polisleri, minik öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Eğitimde miniklere trafik işaret ve levhaları, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, ışıklı işaretler, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri anlatıldı.

Eğitimin ardından minik öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Güncel
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