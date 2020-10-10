Merzifon'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Merzifon'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
10.10.2020 12:33
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sofular Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından hırsızlık şüphelileri E.Ç ve E.B, Suluova ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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