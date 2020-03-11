Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon ilçesinde, muhtarlar toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Gürkan Demirkale, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı ulaştırılması için muhtarların Kaymakamlık ile yakın işbirliği içnde olması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Demirkale, köylerle ilgili sorun, talep, görüş ve önerileri almak, yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bu tarz toplantıların devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya, köy muhtarların yanı sıra İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Gül de katıldı.