Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Merzifon ilçesinde, muhtarlar toplantısı yapıldı.

Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Merzifon ilçesinde, muhtarlar toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Gürkan Demirkale, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı ulaştırılması için muhtarların Kaymakamlık ile yakın işbirliği içnde olması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Demirkale, köylerle ilgili sorun, talep, görüş ve önerileri almak, yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bu tarz toplantıların devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya, köy muhtarların yanı sıra İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Gül de katıldı.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020
00:02 ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi
00:00 E-5'i kilitleyen kaza: 1 kişi yaralandı
23:59 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
23:58 Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]