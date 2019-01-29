Merzifon'da Muhtarlara Bağımlılıkla Mücadele Anlatıldı

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce, mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce, mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenlendi.



Merzifon Fen Lisesi'nde düzenlenen seminerde muhtarlara, uyuşturucu ile mücadelede izlenecek yol ve yöntemler slayt eşliğinde anlatıldı.



Kaymakamı Gürkan Demirkale, burada yaptığı konuşmada, tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının sadece bağımlı kişiyi değil, bütün toplumu etkilediğini vurguladı.



Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin destek vermesiyle başarıya ulaşılabileceğine dikkati çeken Demirkale, "Bu konudan tüm kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımıza, yani toplumun bütün kesimlerine görev düşmektedir. Bağımlılıkla hep birlikte mücadele edeceğiz. dedi.



Demirkale, söz konusu seminerlerle ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.



Seminere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ile daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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