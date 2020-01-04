Merzifon'da nakliyecilerden eylem - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasına tepki amacıyla eylem yaptı.

Merzifon Otogar Kavşağında konvoy oluşturan kamyon ve tır sürücüleri, Organize Sanayi Bölgesi kavşağına geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Taner İnan, nakliyecilerin Türkiye genelinde başlattığı eyleme destek verdiklerini söyledi.

Yapılan değişikliklerin taşımacıları zor duruma soktuğunu savunan İnan, şöyle konuştu:

"Çoğu nakliyeci esnafı, bilgisayar ve elektronik ortamda bilgi girişi yapabilecek düzeyde bilgi sahibi değildir. Çoğunun akıllı telefonu bile bulunmamaktadır. Nakliyeci esnafımızın istenilen bilgileri sisteme girmesi imkansızdır. Veri yükleme uygulamasını şoförlerin okuryazarlık durumundan dolayı birçok kişi yükleyemeyecektir. Bu şekilde olduğu zaman birçok arkadaşımız işsiz kalacak. Biz bu sistemi kabul etmiyoruz."

Nakliyecilerin sorunlarını dinlemek için eylemin yapıldığı yere gelen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Amacım eylem yapmak değil, sizlerin sorunlarına çözüm yolları aramak. Görevimiz makamın bana verdiği bütün güçle maddi ve manevi olarak ilgili kuruma, bakanlığa gidip ilgili kişiye ulaşmaktır. Sorunlarınızı ilgililere ileteceğim." dedi.

Basın açıklamasının ardından Çorum-Merzifon kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Nakliyeciler, Kargı ile İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat ve jandarma ile görüşmelerinin ardından eylemlerini sonlandırdı.