Son Dakika Haberleri: Merzifon'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim
Son Dakika Güncel Merzifon'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim

Merzifon'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim

1 saat önce

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrenci taşıyan servis sürücülerine seminer verildi.

Merzifon'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim, System.String[]

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrenci taşıyan servis sürücülerine seminer verildi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde konuşan Kaymakam Gürkan Demirkale, bu tarz eğitimleri okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından önemsediklerini belirtti.

Söz konusu eğitim seminerlerinin devam edeceğini söyleyen Demirkale, "Öğrencilerimizi siz değerli şoförlere emanet ediyoruz. Bu öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde alınıp, götürülüp getirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Öğrencilerimizin taşınmasında sözleşme şartlarına uygun davranılmalıdır. Öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim görmeleri için gereken bütün hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

Seminerde yönetmelikte yapılan son değişiklikler, değişikliklere uyum sağlanması, taşıtlarda mevcut eksikliklerin giderilmesi, trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konusunda bilgi verilirken, özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi.

Seminerin devamında, okul servis araçlarında aranacak şartlarla okul servis araçlarında taşımacının şartları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merzifon'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]