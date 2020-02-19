Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenci servisleri jandarma tarafından denetlendi.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okula gidip gelmesini sağlamak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Komisyonu üyeleri tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu.

Ekipler, merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci taşıyan servis araçlarını mercek altına alırken, sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında bilgi aktardı.

Denetimlerde eksiği olan yüklenici ve şoförlere uyarı yapıldı. Eksiklikler tutanak altına alınarak en kısa sürede tamamlamaları hususunda ikazda bulunuldu.