Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi

7 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenci servisleri jandarma tarafından denetlendi.

Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenci servisleri jandarma tarafından denetlendi.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okula gidip gelmesini sağlamak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Komisyonu üyeleri tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu.

Ekipler, merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci taşıyan servis araçlarını mercek altına alırken, sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında bilgi aktardı.

Denetimlerde eksiği olan yüklenici ve şoförlere uyarı yapıldı. Eksiklikler tutanak altına alınarak en kısa sürede tamamlamaları hususunda ikazda bulunuldu.

Jandarma, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:46:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merzifon'da öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]