Son Dakika Haberleri: Merzifon'da öğrencilere kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Haber

Merzifon'da öğrencilere kırtasiye yardımı

37 dakika önce

Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Merzifon Aşevi Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Merzifon'da öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Merzifon Aşevi Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Aşevi Müdürü Tuncay Altunay, "Sen de Destek Ol, Bütün Çocuklar Okusun" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında çocukların yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye ettiklerini aktaran Altunay, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geldiğince uzak, yakın demeden tüm gayretimiz ve samimiyetimizle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı, umutlarımız olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak için başlattığımız kampanyamız yoğun ilgi gördü. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bir okul çantasının içerisini defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri ile doldurup hediye ettik."

Altunay, öğrencilerin yanı sıra aşevi aracılığı ile her gün 750 kişiye 3 çeşit sıcak yemek imkanı sağladıklarını da kaydetti.

Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı
Telefonla konuşmak için yüksek tepelere çıkıyorlar Evdeki çamaşır makinesinden uçan araba yapan Siirtli vatandaş Erdoğan'a seslendi Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:09:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merzifon'da öğrencilere kırtasiye yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]