Merzifon'da öğrencilere kırtasiye yardımı

Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Merzifon Aşevi Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Aşevi Müdürü Tuncay Altunay, "Sen de Destek Ol, Bütün Çocuklar Okusun" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında çocukların yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye ettiklerini aktaran Altunay, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geldiğince uzak, yakın demeden tüm gayretimiz ve samimiyetimizle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı, umutlarımız olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak için başlattığımız kampanyamız yoğun ilgi gördü. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bir okul çantasının içerisini defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri ile doldurup hediye ettik."

Altunay, öğrencilerin yanı sıra aşevi aracılığı ile her gün 750 kişiye 3 çeşit sıcak yemek imkanı sağladıklarını da kaydetti.