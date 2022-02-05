Merzifon'da okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleriyle toplantı düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ön değerlendirmesi yapılarak, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle okulda uyulması gereken kurallar gözden geçirildi.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin emek istediğini, bu konuda okul müdürlerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Merzifon'da eğitim altyapısının çok iyi durumda olduğuna işaret eden Yozgat, "Yarınlarımız olacak çocuklarımızın hayata atılma maratonunun en önemli adımı, okuldur. Geleceğimizi yönetecek nesillerin yetişmesinde en büyük pay sizlerin olacaktır. Bu anlamda şu ana kadar yaptığınız tüm çalışmalarınızdan ve pandemi sürecindeki katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, özverili çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.

Şube müdürlerinin de yer aldığı toplantıya ilçedeki tüm okul müdürleri katıldı.