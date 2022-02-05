Üye Girişi
Merzifon'da okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

05.02.2022 12:40
Merzifon'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleriyle toplantı düzenledi.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleriyle toplantı düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ön değerlendirmesi yapılarak, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle okulda uyulması gereken kurallar gözden geçirildi.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin emek istediğini, bu konuda okul müdürlerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Merzifon'da eğitim altyapısının çok iyi durumda olduğuna işaret eden Yozgat, "Yarınlarımız olacak çocuklarımızın hayata atılma maratonunun en önemli adımı, okuldur. Geleceğimizi yönetecek nesillerin yetişmesinde en büyük pay sizlerin olacaktır. Bu anlamda şu ana kadar yaptığınız tüm çalışmalarınızdan ve pandemi sürecindeki katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, özverili çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.

Şube müdürlerinin de yer aldığı toplantıya ilçedeki tüm okul müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500

Merzifon, Hisarcık, Yozgat, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon'da okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement