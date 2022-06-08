Merzifon'da Önce Vatan mesire alanı yenileniyor - Son Dakika
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Merzifon'da Önce Vatan mesire alanı yenileniyor

08.06.2022 17:23
Merzifon'da Önce Vatan mesire alanı yenileniyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Önce Vatan Tepesi'ndeki mesire alanı yenileniyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Önce Vatan Tepesi'ndeki mesire alanı yenileniyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları inceleyen AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, gazetecilere, piknikçilerin uğrak yeri olan mesire alanında çalışma başlatıldığını söyledi.

Mesire alanını doğa ile iç içe keyifli vakit geçirilebilecek yer haline getireceklerini aktaran Kuzucu, *Yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla çok daha modern ve kullanışlı hale gelecek mesire alanımızda yüklenici firma tarafından çalışma yapılıyor. İçerisinde kameriyelerin, barbekülerin, çocuk oyun alanlarının ve sosyal eklentilerin yer alacağı, çevresi daha korunaklı ve güvenli hale gelecek olan projemiz inşallah 1 ay içinde tamamlanacak." dedi.

Mesire alanının yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kuzucu, "Kaderine terk edilmiş ve atıl vaziyette bulunan bu alan, yakın zamanda çok daha modern ve kullanışlı şekilde kıymetli hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. Projeyi teklif etmemizden hemen sonra harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü bürokrat ve çalışanlarımıza, projenin hayata geçirilmesi için bizlere her türlü desteği veren kıymetli milletvekillerimize şahsım ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnceleme sırasında Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik de alanda bulundu.

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Kaynak: AA

Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da Önce Vatan mesire alanı yenileniyor - Son Dakika

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