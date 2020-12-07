Merzifon'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Caddesindeki yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Etkinlikte, trafik polisleri sürücüleri durdurarak, yayaların öncelik hakkı olduğunu anlatan bilgilendirici broşür dağıttı.

Merzifon Trafik Denetleme Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Uğur Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kampanyanın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Etkinlikte bazı öğrenciler de ellerindeki "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" yazılı dövizlerle yaya öncelikli trafik uygulamasına dikkati çekti.