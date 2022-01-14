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Merzifon'da "OSB Mesleki Eğitim Merkezi" irtibat bürosu açıldı - Son Dakika

Merzifon'da "OSB Mesleki Eğitim Merkezi" irtibat bürosu açıldı

14.01.2022 15:04
Merzifon'da "OSB Mesleki Eğitim Merkezi" irtibat bürosu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB ) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB ) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu hizmete girdi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon OSB binasındaki irtibat bürosunu açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği protokolüyle ülke genelindeki organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim atölyelerinin açıldığını söyledi.

Bunların birinin de Merzifon'da hizmete açıldığını aktaran Güldoğan, "Sanayisi oldukça gelişen Merzifon'da böyle bir projenin olması oldukça sevindirici. İnşallah bölgede kalifiye eleman ihtiyacını bu proje ile karşılayacağız. Sanayi ve eğitim ayağını bir araya getirdiğimizde ilçemiz ve bölgemiz daha hızlı bir şekilde kalkınacak." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise irtibat bürosunun mesleki eğitimi geliştirme, iyileştirme, okul sanayi iş birliğinin ve istihdamın artırılması ile sanayi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların üst düzeyde yetiştirilmesi konusunda son derece faydalı olacağına inandığını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül'ün de katıldığı programda daha sonra merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ile OSB'lerde işgücü piyasasındaki arz talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesi sağlamak amaçlanıyor.

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Merzifon, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da 'OSB Mesleki Eğitim Merkezi' irtibat bürosu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merzifon'da "OSB Mesleki Eğitim Merkezi" irtibat bürosu açıldı - Son Dakika
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