Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB'deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinin son durumu, genişleme sahaları, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Merzifon'da üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Masatlı, salgın sürecine rağmen organize sanayi bölgesinde ihracatın artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin Amasya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Masatlı, "Merzifon bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz koronavirüs salgınına rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor. İstihdam konusu bizim için önemli. Yatırım yapmak isteyen her yatırımcıya desteğimiz sürecek." dedi.

Toplantıda daha sonra sanayicilerin sorun ve talepleri dinlendi.

Masatlı, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren fabrikaları da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.