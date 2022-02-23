Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

23.02.2022 16:42
Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, organize sanayi bölgesinin son durumu, genişleme sahaları, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'de genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, OSB bünyesinde yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucu 2021-2022 yatırım programına dahil edildiğini söyledi.

Üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Masatlı, Merzifon OSB ile diğer OSB'lerdeki genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla sanayi potansiyelinin iki katına çıkacağını vurguladı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Masatlı, Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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