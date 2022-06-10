Merzifon'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

OSB'deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda organize sanayi bölgesinin son durumu, genişleme sahaları, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Vali Masatlı, Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu, bu gelişmenin temelinde yöneticilerin ve yatırımcıların birlik beraberliğinin yattığını söyledi.

Merzifon OSB'nin Amasya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Masatlı, "Merzifon, bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz üretimlerini aralıksız sürdürüyor. İstihdam konusu bizim için önemli. Yatırım yapmak isteyen her yatırımcıya desteğimiz sürecek." dedi.

OSB'ye yönelik yatırım iştahının her geçen gün arttığına dikkati çeken Masatlı, 2023 hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam edildiğini kaydetti.

Toplantıda sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.

Masatlı, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.