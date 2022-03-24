Merzifon'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Merzifon'da park halindeki otomobil yandı

24.03.2022 16:18
Merzifon'da park halindeki otomobil yandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü.

Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde park halindeki Yasin Ölçüoğlu'na ait 55 AGN 799 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin otomobili sardığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Amasya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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