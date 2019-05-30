Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Ramazan Bayramı tedbirleri
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Merzifon'da Ramazan Bayramı tedbirleri

1 saat önce

Merzifon Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldıklarını bildirdi.

Merzifon'da Ramazan Bayramı tedbirleri, System.String[]
Merzifon Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldıklarını bildirdi.
Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için sorumluluk bölgelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.
Alışveriş ve pazar yerleri, otogar, önemli nokta ve kavşaklar ile diğer illere bağlantı sağlayan kara yollarında asayiş ve trafik tedbirlerinin alındığını aktaran Canpolat, şöyle devam etti:
"Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ve asayiş ekiplerimizin sayılarını artırarak, şehir içi ve devlet kara yolları vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri için hazır hale getirilecek. Halkın yoğun olarak bulunacağı cadde ve sokaklar, şehir içi ulaşıma mahsus toplu taşıma araçları ile duraklar, alışveriş ve pazar yerleri, umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri, piknik alanları, otogar, ibadet yerleri çerçevesinde vatandaşlarımızın bayramını huzur içinde geçirebilmeleri için gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alınacaktır."
Canpolat, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk karşısında polis imdat hattına rahatlıkla ulaşabileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:21 Kaynak: AA
Huzur, Merzifon, Ramazan Bayramı, Güncel
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