Merzifon'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.



İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, halk sağlığının her şeyden daha fazla ön planda tutulduğunu söyledi.



Halk sağlığının her geçen gün daha da iyiye gitmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Nergiz, Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında çok büyük gelişmeler yaşandığını belirtti.



Toplantıda kısa, orta, uzun vadede plan ve hedeflerini paylaştıklarını aktaran Nergiz, şunları kaydetti:



"Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantımızda güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve mevcut durum analizleri yaptık. Önümüzdeki dönem için plan, program ve proje önerilerini istişare ettik. Türkiye çapında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 'Sıfır Atık Projesi'ni tanıtarak bütün yöneticilerimizin bu projeye dahil olarak etkili verimli uygulanabilirliği hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istedik."



Toplantıda, etkili iletişim, ekip ruhu, kurum kültürü, kurumların mali değerlendirmesi konularında da sunum yapıldı.



Toplantıya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli ve hastane personeli katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti

DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı