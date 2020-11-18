Merzifon'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Taymaz yönetimindeki 55 HT 977 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu Çavundur mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Taymaz, alevlerin kısa sürede sardığı otomobilden çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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