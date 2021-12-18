Merzifon'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Murat S. idaresindeki 05 ABU 132 plakalı otomobilin motor kısmından Tavşandağı yolunda seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.
Sürücünün araçtan inerek itfaiyeye haber vermesi üzerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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