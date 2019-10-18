Son Dakika Haberleri: Merzifon'da sigara denetimleri
Son Dakika Güncel Merzifon'da sigara denetimleri

Merzifon'da sigara denetimleri

1 saat önce

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, sigara tüketiminin yasak olduğu kapalı mekanlarda ve araçlarda denetimlerini artırdıklarını söyledi.

Merzifon'da sigara denetimleri, System.String[]

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, sigara tüketiminin yasak olduğu kapalı mekanlarda ve araçlarda denetimlerini artırdıklarını söyledi.

Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletme sahibi ve esnaflara sigara içilmesi yasak alanlarda tütün mamullerinin içilmesi durumunda verilecek cezalar hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Kanunlara herkesin uyması gerektiğini, yasada sigara içilmeyen alanların açık bir şekilde belirtildiğini vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

"Sigara denetimlerimizi daha da arttıracağız. Vatandaşlarımızın da konuya gerekli hassasiyeti gösterip öğrencilerimize sigara satışı yapan büfe ve marketleri bizlere bildirmeleri sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Çocuk ve gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden korumayı şiar edinmiş İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bağımlılıkla mücadelesi büyük bir özveri ile devam etmektedir."

Alınan önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu vurgulayan Canpolat, yaptıkları denetimlerde lise öğrencilerine sigara sattığı tespit edilen 3 büfe sahibine idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı
Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:20:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merzifon'da sigara denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]