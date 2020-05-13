Merzifon'da Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Merzifon Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Abdulkadir Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Kaymakam Gürkan Demirkale'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirkale, insanların geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunan, temas eden Sosyal Güvenlik Teşkilatının çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

İnsanların sosyal durumlarının güvence altına almasının sosyal hukuk devleti gereği yapılan bir hizmet olduğuna işaret eden Demirkale, sosyal devlet ilkesinin insanın bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirlerin alınması anlamına geldiğini belirtti.

Demirkale, sosyal güvenlik alanındaki başarılı hizmetlerinden dolayı da tüm SGK çalışanlarını kutladı.

Ceylan ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında etkinlik gerçekleştiremediklerini belirterek, kabullerinden ötürü Demirkale'ye teşekkür etti.