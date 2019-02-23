Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Sosyal Tesis Açılışı

Merzifon'da Sosyal Tesis Açılışı

12 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Piri Baba Parkı ve Sosyal Tesisleri açıldı.

Merzifon'da Sosyal Tesis Açılışı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Piri Baba Parkı ve Sosyal Tesisleri açıldı.

Nusratiye Mahallesi'nde yaptırılan Piri Baba Parkı ve Sosyal Tesisleri'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Merzifon'da 5 yıldır hizmet verdiğini, hizmet anlayışında her kesimi önemsediğini dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Burası çok müstesna, bir o kadar da manevi duyguların çok yoğun olduğu bir alan. Piri Baba Hazretlerinin eteğindeyiz. Onun öğretisi yolunda elimize, dilimize, belimize sahip olarak namusumuzla bu görevi icra etmeye çalışıyoruz. Biz her mahalleyi, her alanı kucaklamaya kendimizi adadık. Burada mütevazı bir sosyal tesisin yanı sıra parkımızın da anlamı çok büyük. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizden ricam, bu tesise sahip çıkmalarıdır."

Tören, Alevi dedesi Şafak Coşkun tarafından dua edilmenin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu.

Açılışa CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, Ziraat Odası Başkanı Erkan Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Güncel
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