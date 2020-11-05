Merzifon'da, SYDV'den kömür yardımı - Son Dakika

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 1300 aileye yapılan kömür yardımının dağıtımına başlandığı bildirildi.

SYDV Müdürü Handan Ekinci Bal, gazetecilere, vakfa kaydı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü, ev başına bir ton kömür yardımı yapılacağını söyledi.

Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere hızlı şekilde ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bal, "İlçemiz merkez ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın vakfımıza yapmış oldukları kömür yardımı taleplerine istinaden vakfımız bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi ve merkezi incelemeler sonucunda muhtaç olduğu vakıf mütevelli heyetince tespit edilen 1300 ailemize aile başı bir ton kömür teslim edilmeye başlanmıştır. Dağıtımları ivedi bir şekilde ailelere ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.