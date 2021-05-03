Merzifon'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus ve Hacırahat caddelerinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları kontrol eden ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ile birlikte uygulama noktalarında incelemede bulundu.

Kaymakam Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tam kapanma süresince sıkı denetim yapılacağını ve suistimale izin verilmeyeceğini söyledi.

Tam kapanma sürecinde kolluk kuvvetlerinin büyük çaba sarf ettiğine dikkati çeken Demirkale, "Bugün tam kapanma sürecinde denetim gerçekleştirdik. Genel manada görülen vatandaşlarımızın kurallara uyduğudur. Vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor ve tedbir almalarını istiyoruz. Bu tedbirler vatandaşımızın, toplum sağlığı için önemli. Bir an önce bu süreci atlatmak istiyoruz. İlçe halkımıza kurallara uydukları, kolluk kuvvetlerimize de gayretleri için özellikle teşekkür ediyorum. Sonuçta amacımız ve gayemiz vatandaşımızın sağlığıdır." diye konuştu.

Uygulama noktalarında vatandaşlara uyarıda bulunan Demirkale, tam kapanmanın son gününe kadar tedbirlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.