Merzifon'da "Tarım ve Çevre Kurultayı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da 'Tarım ve Çevre Kurultayı' düzenlendi - Son Dakika

Merzifon'da "Tarım ve Çevre Kurultayı" düzenlendi

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Tarım ve Çevre Kurultayı" gerçekleştirildi.

Merzifon'da

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Tarım ve Çevre Kurultayı" gerçekleştirildi.

Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Sadık Turan, sendikaları ile Merzifon Çevre Platformu iş birliğiyle Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayda, üretici köylülerin örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Açılan kapatma davası sürecinin bittiğini belirten Turan, "Kapatma davası lehimize sonuçlandı ve mahkeme kararı ile üretici köylülerin sendika kurmasının önündeki engeller kalktı. Artık yeni bir süreci başlattık. Kurultaylarla örgütlenmemizi büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

Tüm Köy-Sen örgütlenme uzmanı Sedat Başkavak, Türkiye'deki tarım ve gıda sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlaç, gübre, mazot gibi artan girdi maliyetlerinin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Başkavak, "Destekler yetersiz, hatta çoğu alınamaz durumda ya da alırken azalıyor. İthalat baskısı ürün fiyatlarını düşürüyor. Aracılar, tüccarlar kazanırken, köylü ucuza satıyor, halk pahalı tüketiyor. Bir araya gelip örgütlenmek şart. Bu nedenle sendikalaşalım diyoruz." dedi.

Ekoloji Birliği Sözcüsü Coşkun Özbucak da birliğin kuruluş süreci hakkında bilgi verdi.

Kurultaya Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Merzifon, Sendika, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:37:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merzifon'da "Tarım ve Çevre Kurultayı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]