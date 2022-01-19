Merzifon'da TKDK bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, kurumun sağladığı destekleri anlattı.

Her yıl TKDK olarak çağrıya çıktıklarını anımsatan Dikici, tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleri vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

TKDK desteklerinin yatırıma dönüşmesi için tanıtıma önem verdiklerini aktaran Dikici, "Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında, tarım, hayvancılık ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak, çiftçilerimizin gelirini artırıcı faaliyetlerde hibe esaslı olarak desteklenmesini temin ederek, yerinde üretim, yerinde istihdam, yerinde kalkınma sağlamak amacıyla geliştirilen IPARD programı hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın hibelerden en iyi derecede faydalanabilmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız." diye konuştu.

Toplantıya, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.