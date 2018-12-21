Merzifon'da Tüketici Hakem Heyeti Toplantısı Yapıldı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde, Tüketici Hakem Heyeti aralık ayı toplantısı yapıldı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında, kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, 18 tüketicinin şikayetleri masaya yatırıldı.
Demirkale, burada yaptığı konuşmada, tüketicilerle satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla toplantı düzenlediklerini belirtti. Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılmasının gerçekleştirildiğini anımsatan Demirkale, yıl içerisinde tüketicilerden aldıkları başvuruların tamamını karara bağladıklarını söyledi.
Başvuru dosyaları üzerinde oldukça hassas davrandıklarını dile getiren Demirkale, "İlçemiz Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca dosyalar geçmişe nazaran daha hızlı bir şekilde görüşülerek iyi sonuçlar alınıyor. Elde edilen başarı, ilçemiz ve vatandaşlarımız için memnuniyet verici." dedi.