Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlandı

09.04.2022 14:32
Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emniyetin faaliyetlerini anlatan stant açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emniyetin faaliyetlerini anlatan stant açıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, Medrese Parkı'nda açılan standı gezdi, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Süleyman Gül ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan'dan çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Güldoğan, en köklü kuruluşlardan olan Türk Polis Teşkilatının devletin bekası, milletin huzuru, toplumun birlik ve beraberliğinin korunması için 177 yıldır fedakarca hizmet verdiğini vurguladı.

Zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet teşkilatının her zaman takdirle karşılandığına işaret eden Güldoğan, "Emniyet mensuplarımız, ülkemizin dört bir köşesinde büyük özveriyle huzur ve güven ortamının sağlanmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakta, gece gündüz görevini her koşulda büyük özveriyle yapmaya çalışmaktadır. Görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anarken, görevi başında bulunan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar değerli mensuplarına ailece sağlık dolu, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Merzifon'da Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı da düzenledi.

Medrese Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. İlahilerin okunduğu programda İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan şehitler için dua etti.

Programa Kaymakam Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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