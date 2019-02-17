Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Türk Sanat Müziği Konseri

Merzifon'da Türk Sanat Müziği Konseri

33 dakika önce

Merzifon Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Merzifon'da Türk Sanat Müziği Konseri, System.String[]
Merzifon Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Bahçelievler Kültür Sarayı'nda, "Bir Gönül Hikayesi" adıyla düzenlenen konserde, Merzifon Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, şef İbrahim Ceylan yönetiminde, sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Konseri, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merkez Komutanı Hava Albay Albay Mustafa Durusoy ve müzikseverler dinledi.

Başkan Kargı, konser sonunda koro şefi Ceylan'a çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirten Kargı, "Konserimizde kültürümüzün temel direği olan sanat müziğinin harika eserleriyle çok keyifli, duygulu dakikalar geçirdik. Hemşehrilerimizin salon kapasitesini aşan yoğun ilgisi ve sanatın birleştirici gücü bizlere büyük mutluluk yaşattı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Kargı, Merzifon, Güncel
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