Merzifon'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Merzifon ilçesinde, Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Leyla Furize Arda Özalp, Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayçin Taşoluk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Köksal İn, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat ve daire müdürleri katıldı.

Demirkale, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamında eğitim almaları ve iyi yetişmelerinin her şeyden değerli olduğunu söyledi.

Üniversite ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için belirli aralıklarla toplantı düzenlediklerini dile getiren Demirkale, öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

Toplantıda, güvenlik ve barınma konuları da görüşüldü.