Merzifon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Narkotik Grup Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından durdurdukları araçta yaptıkları aramada 500 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda O.S. (38) ve O.Ç. (30) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - AMASYA