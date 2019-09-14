Son Dakika Haberleri: Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

53 dakika önce

Merzifon Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı, System.String[]

Merzifon Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kara Mustafa Paşa ve Medrese Camisi önünde kurulan stantlarda aşureler Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı ve belediye personeli tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Basmacı, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu söyledi.

Böyle önemli zamanlarda vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Basmacı, "Aşure günümüzü halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Tutulan matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını ve birlik beraberliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini diliyor, birlikteliğimize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Mustafa Paşa, Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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