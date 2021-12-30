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Merzifon'da vatandaşlara Kovid-19 için "hatırlatma dozlarınızı tamamlayın" çağrısı - Son Dakika

Merzifon'da vatandaşlara Kovid-19 için "hatırlatma dozlarınızı tamamlayın" çağrısı

30.12.2021 16:10
Merzifon'da vatandaşlara Kovid-19 için "hatırlatma dozlarınızı tamamlayın" çağrısı

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşısını yaptırıp halen ikinci doz aşısını yaptırmamış veya hatırlatma dozunu tamamlamamış olan vatandaşları sağlık tesislerine beklediklerini bildirdi.

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşısını yaptırıp halen ikinci doz aşısını yaptırmamış veya hatırlatma dozunu tamamlamamış olan vatandaşları sağlık tesislerine beklediklerini bildirdi.

Pircanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemli bir silah olduğunu aktaran Pircanoğlu, şunları söyledi:

"Omicron varyantının baskın duruma gelmesi göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu ile ilgili alınan yeni karar, 'tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.' şeklinde olmuştur. Bu nedenle ilk doz aşısını yaptırıp, hala ikinci doz aşısını yaptırmamış veya hatırlatma dozunu tamamlamamış olan vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize ve hastanemize bekliyoruz. Aşılarımızı yaptıralım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım."

Vatandaşların sağlığını koruyabilmek için Kovid-19 pandemisine karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini aktaran Pircanoğlu, "Kovid-19 pandemisi ortaya çıkan yeni varyantlarla birlikte sürüyor. Bizler de pandemi ile mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi ile mücadelenin bilinen en etkili yolu aşıdır. Aşılama çalışmalarında İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız da büyük oranda alınan tedbirlere ve kurallara riayet ediyor. Aşı konusunda da duyarlılık gösteriyorlar. Pandemi devam ettiği sürece rehavete kapılmadan her zaman söylediğimiz 'maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Aşılarımızı eksiksiz bir şekilde yaptırmalıyız. Özellikle 3. doz hatırlatma aşımızı mutlaka olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Hisarcık, Merzifon, Pandemi, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da vatandaşlara Kovid-19 için 'hatırlatma dozlarınızı tamamlayın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merzifon'da vatandaşlara Kovid-19 için "hatırlatma dozlarınızı tamamlayın" çağrısı - Son Dakika
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