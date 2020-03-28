Merzifon Kaymakamlığı tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların muayene, maaş çekimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için kurulan grupta jandarma, polis, zabıta ve Kızılay görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlardan personel yer alıyor.

İlçe merkezinde ve köylerdeki vatandaşlara hizmet götüren görevliler, vatandaşlara virüs hakkında bilgi verip salgına karşı uyulması gereken önlemlerle ilgili uyarıda bulunuyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, bütün vatandaşların alınan tedbirlere uymasının önemli olduğunu söyledi.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 nolu telefonları arayıp ihtiyaçlarını bildirebileceğini anlatan Demirkale, "Kendimizin, ailemizin, tüm Merzifonluların ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Merzifon'da tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın salgından korunmak adına mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları hayati önem taşıyor." dedi.