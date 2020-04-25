Merzifon'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Kaymakamlık koordinasyonunda farklı kurumlardan oluşturulan ekip, ihtiyaç sahibi ailelerin, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda ve ilaç ihtiyaçlarının yanı sıra maaşlarının da evlerine ulaştırılmasını sağlıyor.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdür ekili ve Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Erdem Yüksel, özverili çalışmaları dolayısıyla gönüllülere teşekkür etti.

İrtibat hatlarına gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini, ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evlerine yardımları ulaştırdıklarını anlatan Yüksel, "Kaymakamımız Gürkan Demirkale'nin koordinasyonunda 112, 155 ve 156 hatlarına gelen tüm ihbarları anında değerlendiriyoruz." dedi.

Yüksel, vatandaşların da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti kendilerine ilettiklerini sözlerine ekledi.