Merzifon'da VERBİS semineri

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında seminer düzenlendi.

TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Bilgi Güvenliği Danışmanı Osman Bolat, kanunla getirilen yükümlülükleri anlattı.

Bolat, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla seminer düzenlediklerini belirtti.

Seminerde, kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar, veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri konularında sunum yapıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından seminer sona erdi.