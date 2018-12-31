Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Merzifon'da Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Merzifon'da Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Alp Kargı, yaptığı açıklamada, ilçede kışın ağır geçmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ile ekmek bırakıldığını belirtti.

Yaban hayatı ve sokak hayvanları için belediye ekiplerinin çalışma yaptığını aktaran Kargı, "Hayvanların barınması ve aç kalmaması için ekiplerimiz belirli noktalara yem ve ekmek bırakıyor. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz." diye konuştu.

Kargı, olumsuz hava şartlarından dolayı bölgede yaban hayatına destek amaçlı yemleme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Yaban, Güncel
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